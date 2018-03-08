Украина приступила к аресту активов «Газпрома»

Украина в рамках исполнительного производства по делу о «злоупотреблении монопольным положением на рынке» начала опись и арест имущества российского «Газпрома», заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, арестовано имущество компаний «Газпром сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины». Кроме того, под арест попали активы института «ЮжНИИГипрогаз» и «Газтранзита».

Украинский премьер также подчеркнул, что «Газпром» обязан выполнять недавно вынесенный вердикт Стокгольмского арбитража, а также требование антимонопольного органа Украины и решения украинских судов.

В 2016 году Антимонопольный комитет Украины признал «Газпром» виновным в злоупотреблении монопольным положением на рынке природного газа и оштрафовал российскую компанию на 86 миллиардов гривен, причем за год из-за пеней сумма удвоилась. Украинские суды подтвердили законность вердикта.

В феврале текущего года Стокгольмский арбитраж взыскал с «Газпрома» в пользу «Нафготаза Украины» 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку транзитного газа. В итоге, российская компания должна выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов.

В ответ «Газпром» разорвал контракты на поставку и транзит газа с Украиной. Как отметил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, компания не намерена поднимать экономику соседних стран за свой счет, сообщает «РИА Новости».