Украина еще не приняла решения о допуске Самойловой на «Евровидение-2017»

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что ведомство еще не приняло решения относительно допуска российской исполнительницы Юлии Самойловой на музыкальный конкурс «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве в мае.

- По состоянию на эту минуту решение о запрете въезда певице из России Юлии Самойловой пока не принято. У нас еще много времени до мая, - цитирует Грицака ТАСС.

Ранее украинские власти заявили, что Самойлова без их разрешения въехала на территорию Крыма в июне 2015 года, где принимала участие в гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра».