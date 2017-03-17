Украина еще не приняла решения о допуске Самойловой на «Евровидение-2017»
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что ведомство еще не приняло решения относительно допуска российской исполнительницы Юлии Самойловой на музыкальный конкурс «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве в мае.
- По состоянию на эту минуту решение о запрете въезда певице из России Юлии Самойловой пока не принято. У нас еще много времени до мая, - цитирует Грицака ТАСС.
Ранее украинские власти заявили, что Самойлова без их разрешения въехала на территорию Крыма в июне 2015 года, где принимала участие в гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра».
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