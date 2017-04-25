Украина прекратила электроснабжение Луганска
Территория Луганска осталась без электричества – Украина прекратила энергоснабжение региона.
В МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заверили, что к данной ситуации подготовились. Энергосистема республики будет перестроена и энергоснабжение восстановится в полном объеме, передает РИА ФедералПресс со ссылкой на «Интерфакс».
В ведомстве добавили, что коммунальные службы уже приступили к работам по восстановлению подачи электроэнергии.
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