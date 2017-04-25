Украина прекратила электроснабжение Луганска

Территория Луганска осталась без электричества – Украина прекратила энергоснабжение региона.

В МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заверили, что к данной ситуации подготовились. Энергосистема республики будет перестроена и энергоснабжение восстановится в полном объеме, передает РИА ФедералПресс со ссылкой на «Интерфакс».

В ведомстве добавили, что коммунальные службы уже приступили к работам по восстановлению подачи электроэнергии.