Украина предоставит «зеленый коридор» для войск РФ в Приднестровье
Украина готова предоставить «зеленый коридор» для того, чтобы российские войска могли покинуть приднестровское село Кобасна, сообщил министр обороны Молдавии Анатолий Шалару после переговоров со своим украинским коллегой Степаном Полтораком.
По словам Шалару, коридор также согласован для вывоза вооружения, которое, как он отметил, представляет опасность для жителей Украины и Молдавии. Кроме того, была достигнута договоренность о встрече военных экспертов, для того чтобы обсудить «ряд вопросов технического характера».
Группа российских войск и российские миротворцы находятся в Приднестровье в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, сообщает Regnum.
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