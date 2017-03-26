Украина предложила заменить Самойлову на Евровидении другим участником

Украина согласилась принять представителя от России на конкурсе Евровидение-2017, если вместо Юлии Самойловой поедет другой конкурсант, не имеющий проблем с украинскими законами. Об этом заявил вице-премьер страны Вячеслав Кириленко.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кириленко, Украина готовится принять все 43 страны-участницы, в том числе российского исполнителя. Вице-премьер подчеркнул: «Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена».

Комментируя ситуацию вокруг Евровидения-2017, Кириленко назвал провокацией действия России, которые «направлены на нагнетание ситуации в Украине».

Самойлова готовилась выступить на конкурсе с песней «Flame Is Burning», однако Украина запретила ей въезд на территорию страны из-за концерта в Крыму, где она принимала участие.