Украина практически прекратила подачу воды в ЛНР
Украина без уведомления сократила поставку воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) с Западной фильтровальной станции на 85%.
В ГУП ЛНР «Лугансквода» отметили, что ситуацию усугубляет то, что некоторое время назад водовод, обеспечивающий города Стаханов, Кировск, Брянка, остановлен для проведения профилактических работ.
«Из-за действий украинской стороны данные населенные пункты могут полностью остаться без воды», - сообщается на сайте предприятия.
Кроме того, отмечено, что в результате перераспределения в магистральных сетях на треть сократится подача воды в города Антрацит, Красный Луч и Перевальск.
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