Украина практически прекратила подачу воды в ЛНР

Украина без уведомления сократила поставку воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) с Западной фильтровальной станции на 85%.

В ГУП ЛНР «Лугансквода» отметили, что ситуацию усугубляет то, что некоторое время назад водовод, обеспечивающий города Стаханов, Кировск, Брянка, остановлен для проведения профилактических работ.

«Из-за действий украинской стороны данные населенные пункты могут полностью остаться без воды», - сообщается на сайте предприятия.

Кроме того, отмечено, что в результате перераспределения в магистральных сетях на треть сократится подача воды в города Антрацит, Красный Луч и Перевальск.