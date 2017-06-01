Украина потратила на «Евровидение» 20 млн евро

Проведение песенного конкурса «Евровидение» обошлось Украине в 20,4 миллиона евро.

Исполнительный продюсер мероприятия Павел Грицак заявил «Укринформу», что появившаяся ранее в СМИ информация о 30 миллионах евро не соответствует действительности.

По его словам, Украина использовала шведскую модель организации конкурса – в проведение мероприятия были вложены средства бюджета страны и столицы. Кроме того, местным организаторам помогали коллеги из Стокгольма.