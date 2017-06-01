Украина потратила на «Евровидение» 20 млн евро
Проведение песенного конкурса «Евровидение» обошлось Украине в 20,4 миллиона евро.
Исполнительный продюсер мероприятия Павел Грицак заявил «Укринформу», что появившаяся ранее в СМИ информация о 30 миллионах евро не соответствует действительности.
По его словам, Украина использовала шведскую модель организации конкурса – в проведение мероприятия были вложены средства бюджета страны и столицы. Кроме того, местным организаторам помогали коллеги из Стокгольма.
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