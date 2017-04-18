В этом году Украина в последний раз отметит День Победы, так как Верховная рада не успеет принять новый закон о государственных праздниках до 9 мая 2017 года.

По словам источника газеты «Известия», законопроект, подготовленный Украинским институтом национальной памяти, будет принят украинскими депутатами, однако немного позже.

По словам директора украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, законопроект «О государственных праздниках» должны были внести в раду после 1 марта, что позволило бы уже в 2017 году лишить День Победы статуса выходного дня. Но оперативно осуществить реформу не удалось.

Издание отмечает, что по новому календарю 9 мая лишится статуса выходного дня, но останется праздником с формулировкой — «день победы над нацизмом во Второй мировой войне».

Киев собирается сместить празднование на 8 мая — день памяти и примирения, который отмечается в Европе.

По мнению председателя комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, в России такие перемены в соседней стране воспринимаются близко к сердцу из-за общей истории, ведь русские и украинцы бок о бок воевали против фашизма.