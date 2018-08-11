Украина посчитала доходы от курсирования поездов в Москву

За полгода оператор украинских железных дорог заработал 177,6 млн гривен (442,8 млн рублей) на поездах, следующих в Россию.

За шесть месяцев услугами «Укрзализныця» воспользовались 358,9 тыс. пассажиров, что на 17,1% ниже показателей прошлого года, передает РБК.

6 августа на Украине заявили о возможном закрытии железнодорожного сообщения с Россией. Компания-перевозчик согласилась прекратить движение поездов в российском направлении в случае, если соответствующее решение примет Киев.