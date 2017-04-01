Украина получит возможность покупать оружие у Канады

Минобороны Украины и Канады подпишут межведомственное соглашение, которое позволит Киеву приобретать оружие у Оттавы.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Укринформ», договор будет подписан в ходе визита министра обороны Украины Степана Полторака в Канаду. 25 февраля глава МИД Украины Павел Климкин сообщил о необходимости приобрести оборонительное летальное оружие: «Мы однозначно в нем нуждаемся. Я, правда, всегда говорю, что не люблю этого разделения на летальное и нелетальное. Есть четкое понятие оборонительного оружия. Нам оно необходимо».

Против поставок вооружения в Киев выступали многие европейские политики. Так, президент Германии Франк-Вальтер Штанмайер отмечал, что это рискованно. США также поставляет Украине военную технику, однако не предоставляет летальное оружие, несмотря на просьбы украинских властей.

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