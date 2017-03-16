Украина получит от США 54 млн долларов на борьбу с коррупцией

Вашингтон выделит Киеву помощь в размере 54 миллионов долларов на проведение важных реформ.

Соответствующий межправительственный договор подписан первым вице-премьером Украины Степан Кубивом и главой миссии агентства США по международному развитию Сьюзен Фриц.

Посол США на Украине Мари Йованович пояснила, что выделяемые американским правительством средства предназначены для проведения экономических преобразований в стране, борьбы с коррупцией и развития демократии, сообщает РИА ФедералПресс со ссылкой на украинские СМИ.

По мнению посла, помощь США приблизит народ Украины к заслуженному им уровню благополучия демократии.