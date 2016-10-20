Украина и Польша обвинили Россию в развязывании Второй мировой войны

Верховная рада Украины и Сейм Польши приняли совместную Декларацию памяти и солидарности, в которой говорится о том, что виновницей начала Второй мировой следует считать Россию. В Раде за этот документ проголосовали 243 из 450 депутатов.

«Пакт Молотова – Риббентропа от 23 августа 1939 года, заключенный между двумя тоталитарными режимами – коммунистическим Советским Союзом и нацистской Германией, привел к началу 1 сентября Второй мировой войны, вызванной агрессией Германии, к которой 17 сентября присоединился Советский Союз. Следствием тех событий стала оккупация Польши Германией и Советским Союзом», - цитирует текст документа ТАСС.

Как отмечают авторы Декларации, Россия продолжает проводить агрессивную внешнюю политику, что выразилось «в оккупации Крыма, поддержке и осуществлении вооруженной интервенции на востоке Украины, нарушении основных норм международного права и договоров, подписанных с Украиной, невыполнении договоренностей и ведении гибридной информационной войны, представляющей угрозу для мира и безопасности всей Европы».

Ранее предполагалось, что документ примет также Сейм Литвы, однако, по словам председателя комитета Рады по иностранным делам Анны Гопко, сейчас полномочия действующего Сейма Литвы закончились, а новоизбранный приступит к работе лишь во второй половине декабря. Ждать так долго в Раде не захотели, поэтому из текста документа были удалены все упоминания о Литве.

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