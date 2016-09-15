Украина пока не подавала заявку на выход из СНГ

Вопрос о выходе Украины из состава СНГ в ближайшее время рассматривать не планируется, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

- Как вы помните, Грузия вышла в свое время (из состава СНГ - ИФ). Это было официальное заявление, оно рассматривалось, и Грузия таким образом вышла. Здесь (в случае с Украиной - ИФ) никакой процедуры не проходило, и насколько я знаю, в ближайшее время этот вопрос не рассматривается, - заявил он. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ушаков напомнил, что после переворота 2014 года Киев практически не участвует в деятельности органов СНГ и не платит взносы. Он не стал комментировать вопрос, не является ли это основанием для исключения Украины из состава СНГ.