Украина пожелала выйти из договоров СНГ

Президент Украины Петр Порошенко готовится вывести Украину из договоров Содружества независимых государств (СНГ), которые были подписаны в годы ее членства в этой организации.

Об этом Порошенко заявил во время церемонии в память жертв политических репрессий, которая прошла в Киевской области.

«Мы, украинский народ, сделали свой европейский выбор. Мы уверенно выходим из сферы российского влияния», - заявил украинский лидер.

Он пообещал «внимательно пересмотреть» международные договоры, заключенные в рамках СНГ и выйти из тех, в которых будет «хотя бы малейшее несоответствие национальным интересам», передает «Коммерсантъ».

СНГ образовано в декабре 1991 года. В содружество входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения и Украина. Согласно уставу, на выход из организации Украине потребуется около года.

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