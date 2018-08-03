Украина подсчитывает убытки из-за блокады железной дороги с Россией

Министр инфраструктуры Украины оценил ущерб страны от железнодорожной блокады со стороны России.

Отмечается, что организация потеряла около 60-70% прибыли от транзита поездов из европейских стран в Россию и обратно.

По словам чиновника, сейчас страна вынуждена придумывать какие-то новые маршруты.

Ранее Украина запустила поезд «Викинг», который следует в страны Скандинавии и Балтии, передает «Народные новости».

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