Украина подаст апелляцию по спору о долге перед Россией в три миллиарда долларов
Украинские власти хотят подать апелляцию на решение Высокого суда Лондона по спору о долге Украины перед Россией в три миллиарда долларов до 23 июня.
Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Минфин, ранее срок апелляции истекал 9 июня, однако судья пролонгировал его на две недели. В конце марта лондонский суд сообщил, что дело о долге рассмотрят в ускоренном порядке. Тогда Минфин России заявил, что считает решение суда окончательным и подлежащим исполнению.
В декабре 2013 года Украина получила от России кредит в три миллиарда долларов. До сих пор это долговое обязательство она не выполнила.
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