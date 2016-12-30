Украина подала на Россию в суд за нарушение «договора о дружбе»

Заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона подготовила иск в международный суд по поводу нарушения Россией договора о дружбе и сотрудничестве.

- Есть так называемый большой договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. В нем написано, что Россия уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ. Сейчас мы берем эту статью и несем в международный суд. Мы в течение года готовили соответствующий иск, теперь эта подготовка закончилась. Поэтому пока этот пункт есть в договоре, но Россия его не выполняет, нам есть за что ее судить, — цитирует Пристайко РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Укринформ».

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан 31 мая 1997 года в Киеве. Он предполагает стратегическое партнерство двух стран «на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления».

Договор был заключен на десять лет, а в октябре 2008 года автоматически продлен еще на десять лет.