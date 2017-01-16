Украина подала иск к России в Международный суд ООН в Гааге
В соответствии с распоряжением президента Украины Петра Порошенко Министерство иностранных дел страны подало иск к России в Международный суд ООН в Гааге по привлечению к ответственности за финансирование терроризма и расовую дискриминацию.
В документе утверждается, что иск подан «с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины», - сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что украинская сторона расценивает гуманитарную помощь, которую РФ оказывает жителям Донбасса, в качестве финансирования терроризма.
Какова подоплека обвинения в расовой дискриминации, не сообщается.
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