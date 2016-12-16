Украина планирует провести досрочные парламентские выборы весной 2017 года

Весной 2017 года на Украине могут пройти досрочные парламентские выборы из-за нежелания парламентских партий работать в существующем составе.

По словам источника газеты «Известия», одним из главных инициаторов прекращения работы VIII созыва рады является лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Кроме того, идею поддерживает «Оппозиционный блок» и Радикальная партия Олега Ляшко. – Большинство фракций в парламенте выступает за роспуск рады. Это произойдет, скорее всего, весной 2017 года. В случае досрочных выборов пройдут в парламент «Батькивщина», «Радикальная партия Олега Ляшко», «Оппозиционный блок» и «Блок Петра Порошенко», правда, последний исключительно за счет адмресурса.

У «Народного фронта» шансов практически нет, —считает высокопоставленный источник издания в Верховной раде.

По его мнению, у «Аграрной партии», «Успешной Украины», «За жизнь», «Партии Саакашвили» и прочих также практически нет шансов пробиться в новый парламент.