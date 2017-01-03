Украина планирует производить американские винтовки M16
Украинская компания «Укроборонпром», планирует начать совместное с американской компанией Aeroscraft производство стрелкового оружия по стандартам НАТО, сообщила пресс-служба украинского предприятия.
Как уточняется в материале, совместное предприятие планирует начать выпуск автоматическую винтовку M16.
Американская Aeroscraft специализируется на производстве инновационных воздушных судов, сторожевых башен и стрелкового оружия, сообщает «РИА Новости».
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