Украина планирует покупать газ у арабских шейхов

Президент Украины Петр Порошенко и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили перспективы выхода катарского сжиженного газа на украинский рынок.

Поставки катарского сжиженного газа возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор.

Также министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о подписании соглашения о безвизовом режиме с Катаром, передает ТАСС.