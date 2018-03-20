Украина планирует покупать газ у арабских шейхов
Президент Украины Петр Порошенко и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили перспективы выхода катарского сжиженного газа на украинский рынок.
Поставки катарского сжиженного газа возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор.
Также министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о подписании соглашения о безвизовом режиме с Катаром, передает ТАСС.
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