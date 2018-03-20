Украина планирует покупать газ у арабских шейхов

Президент Украины Петр Порошенко и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили перспективы выхода катарского сжиженного газа на украинский рынок.

Поставки катарского сжиженного газа возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор.

Также министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о подписании соглашения о безвизовом режиме с Катаром, передает ТАСС.

Новости по теме
Теги:
События: экономика, газ
Следующая новость Журнал «Charlie Hebdo» выпустил карикатуру на выборы в России

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО