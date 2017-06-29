Украина планирует бойкотировать ЧМ-2018

Власти Украины задумались над идеей бойкотировать финальную часть Чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России.

По данным источника газеты «Известия», украинские власти хотят, чтобы сборная Украины успешно прошла квалификационную стадию, но потом демонстративно покинула турнир.

Вместе с тем, Киев опасается предпринимать подобные шаги из-за возможных санкций со стороны ФИФА.

На данный момент сборная Украины по футболу в квалификационной стадии занимает четвертое место, поэтому велика вероятность, что в финальную часть украинцы не попадут по исключительно спортивным, а не политическим причинам.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года, , сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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