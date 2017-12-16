Украина пересмотрит список пленных для обмена

Украина намерена изменить список пленных, предложенных на обмен, заявила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Украине, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

Ранее Киев и самопровозглашенные республики договорились об обмене пленными: на первом этапе Украина должна передать 306 человек, а ДНР и ЛНР – 74.

Кобцева рассказала «РИА Новости»: «Предложение по обмену поступило с украинской стороны. Это были списки, составленные Украиной. Мы согласились. А теперь украинская сторона меняет список лиц, разыскиваемых ЛНР и ДНР».

Ранее самопровозглашенные республики заявили, что готовы к обмену. В контактной группе отмечают, что намерены провести обмен до новогодних праздников.

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