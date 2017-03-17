Украина переплатила за ввозимый из третьих стран российский газ до 290 млн долларов

Эксперты Фонда национальной энергетической безопасности подсчитали, что в нынешний зимний период правительство Украины переплатило от 186 до 290 миллионов долларов за российский газ, который закупало не напрямую, а через третьи страны. В феврале 2017 года закупочная цена газа на Украине составила рекордные 247 долларов за тысячу кубометров.

«Итоги более чем показательные. Под лозунгами освобождения от зависимости от российского газа, происходит тихий бизнес, где бедная и нуждающаяся во внешней материальной помощи Украина закупает на кредитные средства российский же газ у европейских трейдеров. Переплата составила 186-290 миллионов долларов», - цитирует текст доклада ТАСС.

По расчетам экспертов, с декабря по февраль на Украину было импортировано 4,48 миллиарда кубометров газа. Средняя цена, по официальным данным, варьировалась от 229,5 доллара за тысячу кубометров в январе до 246,9 тысячи долларов в феврале.

Общие затраты на закупку, таким образом, составили около 1,05 миллиарда долларов.