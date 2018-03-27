Украина отсудила у сети «Ашан» марку «Киевский торт»
Киевский суд признал правомерность запрета на использование торговыми сетями «Ашан» и «Белларгия» в Украине марки кондитерского изделия «Киевский торт».
Обеим компаниям запрещено хранить или продавать продукцию, на упаковке которой есть обозначения, состоящие из словесного элемента «Киевский торт» или «Киевский», а также графические детали в виде листьев каштана.
Иск против компаний «Ашан» и «Белларгия» подала кондитерская фабрика «Roshen» президента Украины Петра Порошенко, передает ТАСС.
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