Украина отсудила у сети «Ашан» марку «Киевский торт»

Киевский суд признал правомерность запрета на использование торговыми сетями «Ашан» и «Белларгия» в Украине марки кондитерского изделия «Киевский торт».

Обеим компаниям запрещено хранить или продавать продукцию, на упаковке которой есть обозначения, состоящие из словесного элемента «Киевский торт» или «Киевский», а также графические детали в виде листьев каштана.

Иск против компаний «Ашан» и «Белларгия» подала кондитерская фабрика «Roshen» президента Украины Петра Порошенко, передает ТАСС.