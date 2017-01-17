Украина оценила в миллиард долларов убытки от российских ограничений на транзит

Заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань заявил, что сокращение объемов транзита через территорию России принесло экономике Украины убыток в миллиард долларов.

- Ситуация на самом деле сложная. Потери из-за ограничения транзита по территории РФ составляют более миллиарда долларов, это около 2 процентов ВВП. Это прямые потери экспортеров, которые потеряли рынки. А еще это потери перевозчиков. Это, пожалуй, уникальный случай транзитной войны, когда РФ 1 января 2016 года ограничила наш транзит в Казахстан сроком на полгода, и затем 1 июля ограничения были продлены до конца 2017 года, и распространены на транзит в Кыргызской Республике, - цитирует Довганя ПРАЙМ со ссылкой на эфир украинского «Общественного радио».

Россия с 1 января 2016 года приостановила для Украины действие договора СНГ о зоне свободной торговли и ввела таможенные пошлины для защиты своего рынка от наплыва беспошлинных товаров из ЕС. Кроме того, в отношении Украины введено продуктовое эмбарго как для страны, поддержавшей антироссийские санкции. Автомобильные грузовые перевозки с Украины в Казахстан через РФ осуществляются только с территории Белоруссии и при условии наличия системы ГЛОНАСС.

Ранее украинская сторона начала искать обходные пути доставки своих товаров в третьи страны. В частности, был разработан так называемый «Шелковый путь», который предполагает доставку грузов по маршруту Украина — Грузия — Азербайджан — Казахстан — Китай в обход России. Однако из-за высоких тарифов этот маршрут пока не востребован.

Новости по теме
Теги:
События: экономика
Следующая новость Машинам скорой помощи могут разрешить таранить мешающие их проезду автомобили

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО