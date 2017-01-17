Украина оценила в миллиард долларов убытки от российских ограничений на транзит

Заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань заявил, что сокращение объемов транзита через территорию России принесло экономике Украины убыток в миллиард долларов.

- Ситуация на самом деле сложная. Потери из-за ограничения транзита по территории РФ составляют более миллиарда долларов, это около 2 процентов ВВП. Это прямые потери экспортеров, которые потеряли рынки. А еще это потери перевозчиков. Это, пожалуй, уникальный случай транзитной войны, когда РФ 1 января 2016 года ограничила наш транзит в Казахстан сроком на полгода, и затем 1 июля ограничения были продлены до конца 2017 года, и распространены на транзит в Кыргызской Республике, - цитирует Довганя ПРАЙМ со ссылкой на эфир украинского «Общественного радио».

Россия с 1 января 2016 года приостановила для Украины действие договора СНГ о зоне свободной торговли и ввела таможенные пошлины для защиты своего рынка от наплыва беспошлинных товаров из ЕС. Кроме того, в отношении Украины введено продуктовое эмбарго как для страны, поддержавшей антироссийские санкции. Автомобильные грузовые перевозки с Украины в Казахстан через РФ осуществляются только с территории Белоруссии и при условии наличия системы ГЛОНАСС.

Ранее украинская сторона начала искать обходные пути доставки своих товаров в третьи страны. В частности, был разработан так называемый «Шелковый путь», который предполагает доставку грузов по маршруту Украина — Грузия — Азербайджан — Казахстан — Китай в обход России. Однако из-за высоких тарифов этот маршрут пока не востребован.