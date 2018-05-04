Украина отреагировала нотой на задержание судна у берегов Крыма
Министерство иностранных дел Украины направило российской стороне ноту в связи с задержанием пограничниками рыболовецкого судна, занимавшегося незаконным промыслом камбалы.
Киев требует прояснить обстоятельства произошедшего. Об этом в своем Twitter написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.
По мнению крымского политика Вадима Колесниченко, российские пограничники действовали в строгом соответствии с международным правом, задержав судно, которое нарушило государственную границу и экономические интересы России путем браконьерского лова рыбы. В связи с этим украинская сторона никаких претензий предъявить к ним не сможет, передает РИА «Новости» со ссылкой на радио Sputnik.
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