Украина отреагировала нотой на задержание судна у берегов Крыма

Министерство иностранных дел Украины направило российской стороне ноту в связи с задержанием пограничниками рыболовецкого судна, занимавшегося незаконным промыслом камбалы.

Киев требует прояснить обстоятельства произошедшего. Об этом в своем Twitter написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

По мнению крымского политика Вадима Колесниченко, российские пограничники действовали в строгом соответствии с международным правом, задержав судно, которое нарушило государственную границу и экономические интересы России путем браконьерского лова рыбы. В связи с этим украинская сторона никаких претензий предъявить к ним не сможет, передает РИА «Новости» со ссылкой на радио Sputnik.