Украина не отпустит из гражданства без справки

Украинцы, которые получат российское гражданство по упрощенной процедуре, будут по-прежнему считаться гражданами Украины, заявил пресс-секретарь миграционной службы страны Сергей Гунько.

По его словам, процедура выхода из гражданства Украины прописана в законе «О гражданстве Украины», и изменить ее может только Верховная рада Украины.

«Независимо от любых решений любых государств мира процедура останется такой, как и была, и граждане, которые не вышли из гражданства согласно закону Украины, они остаются гражданами Украины», - заявил Гунько, отметив, что прекращение гражданства Украины — это только указ украинского президента.

Госдума РФ одобрила законопроект, который упрощают процесс получения гражданства и вида на жительство в России для украинцев. Теперь, для вступления в гражданство России украинцам не требуется предоставлять справку о выходе из гражданства Украины, сообщает «РИА Новости».