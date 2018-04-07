Украина отпустила экипаж крымского судна «Норд» на волю

Экипаж арестованного на территории Украины крымского рыболовецкого судна «Норд» отпущен на свободу, сообщила представитель судовладельца – рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

Накануне на членов экипажа наложили административные штрафы за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Они провели на судне с гниющей рыбой более десяти дней. Покидать сейнер было запрещено, к нему выставили охрану.

«Команда, за исключением капитана, находится на свободе. Сейчас они все в Мариуполе. Но им еще необходимо 10-го явиться на допрос в СБУ в связи с делом капитана», - сообщила Шевелева РИА «Новости».

25 марта пограничники Украины задержали рыболовецкое судно «Норд» в Азовском море с гражданами России на борту. По мнению судовладельца, судно задержано незаконно, управление ФСБ Крым возбудило дело по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».

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