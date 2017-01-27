Украина отменила запрет на въезд в страну для мэра польского Перемышля

Мэру польского города Перемышль Роберту Хоме вновь разрешен въезд на территорию Украины. Об этом сообщила представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

«Украинская сторона положительно восприняла оценку мэра Перемышля, которую он публично дал антиукраинским маршам в городе. Именно поэтому Служба приняла ответственное решение об отмене запрета на въезд в Украину мэру польского города Перемышля Роберту Хоме», - цитирует «Интерфакс» запись, сделаную Гитлянской в фейсбуке.

Хома узнал о том, что в отношении него приняты санкции, 17 января, когда направлялся на Украину по приглашению украинской стороны, но был задержан на границе.

Как пояснили в СБУ, Хома был внесен в черные списки еще летом 2016 года, так как не противодействовал проведению антиукраинских митингов в городе Перемышль.

В Польше инцидент на границе вызвал возмущение. МИД страны направил в Киев ноту с требованием вычеркнуть мэра Перемышля из запретительных списков, пригрозив в противном случае бойкотировать Х Форум «Польша-Украина», который запланирован к проведению в польском Ряшеве на 27 января.

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