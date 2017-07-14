Украина опровергла гибель своих граждан в Египте

Украина опровергла информацию о гибели своих граждан в результате нападения неизвестного с ножом в одном из отелей курортного города Хургада в Египте.

«По нашим данным, это могут быть граждане или Германии, или Армении», — заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Египте Геннадий Латий.

Ранее СМИ сообщили об атаке преступника с ножом на отдыхающих в двух отелях на курорте в Хургаде. Сначала он зарезал двух туристов в отеле Zahabia Hotel & Beach Resort, а потом сел в лодку и отправился в гостиницу Sunny Days El Palacio, где ранил еще несколько человек. Сообщается, что среди них граждане Чехии, Армении, России и Украины. Предполагалось, что жертвами атаки вооруженного преступника стали две украинки, отмечает Life.