Украина опровергла гибель своих граждан в Египте
Украина опровергла информацию о гибели своих граждан в результате нападения неизвестного с ножом в одном из отелей курортного города Хургада в Египте.
«По нашим данным, это могут быть граждане или Германии, или Армении», — заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Египте Геннадий Латий.
Ранее СМИ сообщили об атаке преступника с ножом на отдыхающих в двух отелях на курорте в Хургаде. Сначала он зарезал двух туристов в отеле Zahabia Hotel & Beach Resort, а потом сел в лодку и отправился в гостиницу Sunny Days El Palacio, где ранил еще несколько человек. Сообщается, что среди них граждане Чехии, Армении, России и Украины. Предполагалось, что жертвами атаки вооруженного преступника стали две украинки, отмечает Life.
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