Украина опасается вторжения российской армии с помощью «Яндекс.Карты»
Россия может использовать интернет-сервис «Яндекс.Карты» для вторжения на Украину, заявила руководителя службы по вопросам информационной безопасности совете нацбезопасности и обороны Украины Валентина Петрова.
По ее мнению, сервисы «Яндекса» позволяют спланировать любое наступление, так как позволяют получать информацию о состоянии путей, пропускной способности и загруженности всех дорог на территории Украины.
Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о блокировке на территории страны социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисов «Яндекс» и Mail.ru.
Россия неоднократно опровергала обвинения Украины в агрессии. В Москве не раз заявляли, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, сообщает «РИА Новости».
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