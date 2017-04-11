Украина опасается санкций из-за ситуации с Самойловой

Украина опасается санкций со стороны Европейского вещательного союза из-за ситуации с российской участницей Евровидения-2017 Юлией Самойловой, считает политолог Максим Жаров.

«Украинская сторона серьезно обеспокоена сообщением о том, что EBU собирается принять санкции против Украины за недопуск российской участницы к Евровидению-2017, и поэтому сегодня в очередной раз стало понятно, что для Киева это очень больная тема», — сказал Жаров в эфире радио Sputnik.

Вместе с тем, по его мнению, Киев не отступит от своего решения. Он предположил, что власти Украины дадут определенные разъяснения, которые должны будут успокоить Европейский вещательный союз и ЕС.

Жаров также отметил, что у союза нет никаких рычагов давления на Киев, так как до конкурса осталось слишком мало времени.

Ранее глава EBU Ингрид Делентре направила украинскому премьер-министру Владимиру Гройсману письмо, в котором предупредила о последствиях запрета на въезд Самойловой. По ее словам, члены ЕС раскритиковали решение СБУ и заявили, что могут отказаться от участия в конкурсе, если оно не будет пересмотрено. Кроме того, Делентре пригрозила отстранить Украину от будущих мероприятий Европейского вещательного союза, сообщает «РИА Новости»