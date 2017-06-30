Украина ожидает первую партию угля из США
В августе на Украину доставят первые 120 тысяч тонн угля из США, сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский.
По его словам, объемы поставок могут быть увеличены после визита на Украину коллег из министерства энергетики США.
«Двусторонняя встреча запланирована на август месяц. Конкретные объемы последующих поставок будут известны в августе, после двусторонних переговоров», — сказал Белявский.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина закупит два миллиона тонн угля в американском штате Пенсильвания, а также об отказе покупать уголь в Донбассе, сообщает «РИА Новости».
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