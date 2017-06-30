Украина ограничивает въезд и выезд россиян в страну
В МИД Украины рассматривают несколько видов ограничений для пересечения границы российскими гражданами.
Одним из вариантов может стать ограничение въезда некоторых категорий граждан РФ, которых будут проверять спецслужбы Украины, сообщает Interfax.
Другим вариантом рассматривается введение визового режима.
Специалисты не исключают введение абсолютного запрета въезда на Украину с территории РФ, если этого потребует национальная безопасность Украины.
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