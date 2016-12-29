Украина в очередной раз призвала ООН максимально усилить давление на Россию

Министерство иностранных дел Украины обратилось в ООН с требованием максимально усилить давление на Россию в связи с удерживанием по политическим мотивам 17 граждан Украины.

«Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест Российской Федерации в связи с продолжающимися незаконными задержаниями, обысками и арестами. Сейчас нам известно о политически мотивированном задержании не менее 17 украинцев», — цитирует текст сообщения украинского МИД RT.

Внешнеполитическое ведомство требует от России немедленного освобождения всех заключенных, а от государств — членов ООН — принять «дальнейшие консолидированные шаги для усиления давления на Российскую Федерацию».