Украина объявила о задержании на границе российского офицера

Госпогранслужба Украины задержала полковника российской армии, направлявшегося в Приднестровье. Об этом заявил официальный представитель ведомства Олег Слободян.

По его словам, инцидент произошел еще в прошлом месяце, но его держали в тайне. Подозрения у украинских пограничников появились после того, как человек, предъявивший документы на имя Валерия Войтенко, начал путаться в данных собственного паспорта.

При досмотре его вещей были обнаружены контакты руководства Приднестровья и методические материалы по проведению диверсий. Кроме того, у мужчины были найдены фото с мест боев на Донбассе и в обществе погибших командиров ополченцев – Гиви и Моторолы, передает «ФедералПресс».

По словам Слободяна, настоящее имя задержанного – Валерий Гратов. Предполагается, что он должен был занять пост замминистра госбезопасности Приднестровской Молдавской республики.

В настоящее время он передан Службе безопасности Украины. Москва пока никак не комментирует произошедшее.

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