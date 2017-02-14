Украина объявила в международный розыск генерала СБУ за призывы к госперевороту

Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) действовал по предварительному сговору с группой лиц и распространял в СМИ призывы к захвату государственной власти на Украине. Генпрокуратура Украины (ГПУ) в связи с этим объявила генерала в международный розыск.

По информации пресс-службы ГПУ, ходатайство об открытии уголовного дела по данному факту удовлетворил Шевченковский районный суд Киева, передает ТАСС.

По версии украинской генпрокуратуры, бывший генерал СБУ, имя которого не уточняется, находясь в сговоре с некой группой лиц, распространил с помощью СМИ «материалы с призывами к насильственному изменению, свержению конституционного строя и к захвату государственной власти».