Украина объявила в международный розыск генерала СБУ за призывы к госперевороту
Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) действовал по предварительному сговору с группой лиц и распространял в СМИ призывы к захвату государственной власти на Украине. Генпрокуратура Украины (ГПУ) в связи с этим объявила генерала в международный розыск.
По информации пресс-службы ГПУ, ходатайство об открытии уголовного дела по данному факту удовлетворил Шевченковский районный суд Киева, передает ТАСС.
По версии украинской генпрокуратуры, бывший генерал СБУ, имя которого не уточняется, находясь в сговоре с некой группой лиц, распространил с помощью СМИ «материалы с призывами к насильственному изменению, свержению конституционного строя и к захвату государственной власти».
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