Украина объявила бойкот соревнованию биатлонистов в РФ
Украинские спортсмены не будут участвовать в заключительном этапе Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени.
«Да, мы можем не завоевать какие-то медали, но это не те проблемы, которые нельзя пережить», - цитирует «Интерфакс» главу Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака.
Решение о бойкоте состязаний украинской стороной подтвердил министр спорта страны Игорь Жданов. Именно он ранее призывал проигнорировать соревнования.
Некоторое время назад выступать на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени отказались спортсмены США.
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