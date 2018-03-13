Украина объявила бойкот соревнованию биатлонистов в РФ

Украинские спортсмены не будут участвовать в заключительном этапе Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени.

«Да, мы можем не завоевать какие-то медали, но это не те проблемы, которые нельзя пережить», - цитирует «Интерфакс» главу Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака.

Решение о бойкоте состязаний украинской стороной подтвердил министр спорта страны Игорь Жданов. Именно он ранее призывал проигнорировать соревнования.

Некоторое время назад выступать на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени отказались спортсмены США.