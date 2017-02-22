Украина обвинила РФ в срыве видеоконференции по Донбассу

Киев обвинил Россию в срыве видеоконференции контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

По словам Дарьи Олифер, пресс-секретаря представителя Киева Леонида Кучмы, российская сторона в назначенное время не вышла на связь.

Она также отметила, что инициатива скайп-встречи принадлежала российской стороне и была поддержана ОБСЕ.

Как утверждает Олифер, в ходе этой конференции Киев был готов продолжить обсуждение хода имплементации договоренностей, о которых шла речь 15 февраля 2017 года в рамках заседания трехсторонней контактной группы в Минске и 18 февраля 2017 года на встрече министров иностранных дел стран «нормандской четверки» в Мюнхене. Об этом сообщает «РИА Новости».