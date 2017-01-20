Украина обвинила Россию в нарушениях по итогам проверки в Ростовской области

Пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины распространила сообщение о том, что инспекционная проверка, проведенная на территории Российской Федерации, в Ростовской области, выявила многочисленные нарушения.

«Многонациональная инспекционная группа подтвердила несоблюдение Российской Федерацией положений ВД-2011 о предоставлении информации о военных силах всем государствам-участникам ОБСЕ», — цитирует сообщение Генштаба RT.

Ранее начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил, что Украина провела инспекцию в Ростовской области, однако руководитель украинской инспекционной группы по завершении инспекции категорически отказался сообщить российской сопровождающей группе свои выводы и итоги проведенной работы.