Украина обвинила Охлобыстина в создании террористической группы

Российский актер и режиссер Иван Охлобыстин, получивший паспорт ДНР, стал фигурантом уголовного дела на Украине.

По словам представителя Службы безопасности Украины Елены Гитлянской, Охлобыстин обвиняется в «создании террористической группы».

Она пояснила, что поводом для возбуждения уголовного дела послужила публичная поддержка Охлобыстиным идей «русского мира» на Украине, а также его высказывания в поддержку ДНР, «агрессии против Украины со стороны РФ» и присоединения Крыма к России.

Кроме того, Гитлянская напомнила о получении Охлобыстиным паспорта гражданина ДНР и его обещаниях оказать помощь пропагандистского характера.

Советник главы МВД Антон Геращенко также заявил о намерении инициировать запрет въезда российского актера в иностранные государства, сообщает «Интерфакс».

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