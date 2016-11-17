Украина обвинила Киргизию в организации телефонного розыгрыша Порошенко

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко считает, что представители Министерства иностранных дел Киргизии причастны к телефонному розыгрышу украинского лидера Петра Порошенко.

- Как спецслужба другого государства смогла это организовать? Расследование показало, что, к сожалению, не обошлось без участия сотрудников внешнеполитического ведомства Киргизии. Ведь они способствовали организации разговора, предоставив контактные телефоны Администрации президента Киргизии. А потом, когда все случилось, несколько дней не отвечали на звонки с Украины, - цитирует Цеголко ТАСС.

Ранее российский пранкер Владимир Кузнецов, более известный под именем Вован, выложил в Facebook расшифровку своего разговора с Порошенко, который он вел от лица президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Из беседы, продолжавшейся около четверти часа, следует, что Порошенко просил Атамбаева поддержать Украину во время назначенного на 15 ноября голосования в ООН по вопросу соблюдения прав человека в Крыму, выразить общую позицию по ситуации в Донбассе, в частности помочь добиться от России передачи Киеву участка совместной границы, а также выразил признательность собеседнику за предложение оформить на подставных лиц принадлежащую ему кондитерскую фабрику в Липецкой области.

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