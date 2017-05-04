Украина обжалует решение Интерпола о прекращении розыска Януковича

Украина обжалует решение Интерпола о прекращении международного розыска экс-президента страны Виктора Януковича и его сына, заявил глава департамента специальных расследований Сергей Горбатюк.

По его словам, решение Интерпола связано с недостатками в украинском законодательстве, регулирующими вопросы избрания меры пресечения для разыскиваемых лиц.

Ранее пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир заявил о том, что Интерпол прекратил розыск экс-президента Украины и его сына Александра. По его словам, на Януковича больше не распространяются красное уведомление Интерпола, что говорит о том, что уголовное преследование имеет «политически мотивированный характер».

В ноябре 2016 года генпрокуратура Украины возбудила против Януковича уголовное дело по обвинению в государственной измене, сообщает агентство Nation news.

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