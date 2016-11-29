Украина обещает расплатиться с РФ по долгам за ядерное топливо до 15 января 2017 года

Президент компании «Энергоатом» Юрий Недашковский заявил, что украинское правительство пообещало полностью погасить долги за поставленное в 2016 году российской компанией «ТВЭЛ» ядерное топливо до 15 января 2017 года.

- Сейчас мы переделали все графики платежей, до конца года согласовали с нашими контрагентами, с тем, чтобы до 15 января полностью закрыть программу платежей этого года, - цитирует Недашковского ТАСС.

Собеседник агентства напомнил, что в первом полугодии «Энергоатом» не осуществлял платежи в валюте в связи с арестом счетов компании, поэтому «накопилась достаточно большая задолженность, не только перед «ТВЭЛ», но и другими поставщиками: компанией Westinghouse, перед поставщиками ядерных материалов.

Он пояснил, что согласно правилам энергорынка Украины, платежи за товарную продукцию осуществляются до 15 числа следующего месяца, поэтому компания полностью рассчитается в январе 2017 года.

- Мы все согласовали с поставщиками, идем в графике платежей, - заверил глава «Энергоатома».

При этом руководитель компании не уточнил сумму, которую Украина должна российской стороне.