Украина назвала условия сохранения статуса транзитного контракта по газу с Россией

Выступая в эфире «5 канала», глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украине крайне тяжело оставаться транзитной страной российского газа в Европу без привлечения зарубежной компании к управлению своей газотранспортной системой.

По словам главы компании, «Нафтогаз» готов поделиться частью своего дохода ради сохранения Украиной статуса страны-транзитера газа после 2019 года, когда истечет действие контракта с Россией, - сообщает РИА «Новости».

Коболев назвал Россию «очень мощным оппонентом», который делает России выгодное предложение, открывая проект «Северный поток-2». В случае его успешной реализации, а также с учетом действия «Турецкого потока» Москва может просто отказаться от транзита газа в Европу через территорию Украины, из-за чего Киев понесет многомиллиардные убытки.