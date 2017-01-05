Украина назвала условия сохранения статуса транзитного контракта по газу с Россией

Выступая в эфире «5 канала», глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украине крайне тяжело оставаться транзитной страной российского газа в Европу без привлечения зарубежной компании к управлению своей газотранспортной системой.

По словам главы компании, «Нафтогаз» готов поделиться частью своего дохода ради сохранения Украиной статуса страны-транзитера газа после 2019 года, когда истечет действие контракта с Россией, - сообщает РИА «Новости».

Коболев назвал Россию «очень мощным оппонентом», который делает России выгодное предложение, открывая проект «Северный поток-2». В случае его успешной реализации, а также с учетом действия «Турецкого потока» Москва может просто отказаться от транзита газа в Европу через территорию Украины, из-за чего Киев понесет многомиллиардные убытки.

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