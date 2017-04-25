Украина назвала условие возобновления поставок электроэнергии в ЛНР

Украина готова возобновить поставки электроэнергии в ЛНР при полном погашении долга, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

По его словам, если платежи пройдут и долг будет погашен, то поставки электроэнергии будут возобновлены.

Министр подчеркнул, что решение об отключении отдельных районов Луганской области от электроснабжения не является политическим, а продиктовано исключительно экономической необходимостью.

«Все предприятия, которые были зарегистрированы на неконтролируемой территории Луганской области и были украинские, были полностью национализированы. Оплата за последние два месяца в энергорынок составила ноль. Поэтому отключение - это не решение Кабмина», - отметил Насалик.

Что касается энергоснабжения Донецкой области, то, по словам министра, там долговые обязательства перед контролируемой территорией в десятки раз меньше, чем между неконтролируемой и контролируемой территориями Луганской области, сообщает «Интерфакс».