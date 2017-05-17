Украина нашла «российские спецслужбы» в Facebook
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обнаружил в социальной сети Facebook «российские спецслужбы».
По его словам, агенты РФ создают в Facebook фиктивные аккаунты, бросают провокационную информацию. «Для этого есть механизмы работы, в том числе — с руководством этих социальных сетей», —цитирует «РИА Новости» слова Турчинова.
Ранее президент Украины подписал указ о блокировке доступа к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к ресурсам «Яндекс» и Mail.ru.
Следующая новость Уровень содержания сероводорода на юге Москвы превышен в 51 раз
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии