Украина нашла «российские спецслужбы» в Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обнаружил в социальной сети Facebook «российские спецслужбы».

По его словам, агенты РФ создают в Facebook фиктивные аккаунты, бросают провокационную информацию. «Для этого есть механизмы работы, в том числе — с руководством этих социальных сетей», —цитирует «РИА Новости» слова Турчинова.

Ранее президент Украины подписал указ о блокировке доступа к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к ресурсам «Яндекс» и Mail.ru.