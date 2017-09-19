Украина насчитала авиакомпаниям РФ штрафы на 100 млн долларов

Госавиаслужба Украины выписала российским авиакомпаниям более 20 тысяч штрафов за полеты в Крым.

Общая сумма этих штрафов превышает 100 миллионов долларов. В числе нарушителей воздушного пространства Украины (Киев продолжает считать Крым своей территорией) «Аэрофлот», «Когалымавиа», «Юеэйр», «Трансаэро», «Уральские авиалинии» и ряд других перевозчиков, сообщает «Интерфакс».

Агентство отмечает, что ни один из этих штрафов на сегодняшний день не выплачен.