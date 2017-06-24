Украина намерена впускать россиян только по биометрическим паспортам
Россияне смогут въехать на Украину только по биометрическим загранпаспортам. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
Он заявил: «Чтобы, пока правительство определяется с введением визового режима, обеспечить пропуск по биометрическим паспортам и при пересечении (границы. — прим. РП) любому россиянину, брать у него идентификационные признаки — или отпечатки пальцев, или сетчатку глаза...»
Турчинов также настаивает на введении визового режима для граждан России, сообщает РИА Новости.
Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что ведомство готово к организации визового режима с Россией. Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что в таком случае Москва примет аналогичные меры.
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